Кто унаследовал дело Райкина

1 ноября открылся обновлённый Театр эстрады (Санкт-Петербург). На его сцене прошли спектакли театра «Сатирикон» под руководством Константина Райкина, он также дал творческий вечер в память об отце.

А 12 ноября состоялся гала-концерт, посвящённый столетию со дня рождения Аркадия Райкина. Всё это прекрасно, однако положение дел на эстраде продолжает оставаться ужасным.

Аркадий Райкин – это наше великое прошлое. Когда актёр на эстраде мог оставаться личностью в любой маске и не терял высокого человеческого и актёрского достоинства.

Константин Райкин тоже талантлив, однако его дар совершенно другого рода, он скорее эксцентрический драматический актёр, чем артист эстрады. Он мастер и виртуоз, способный удержать внимание зрителя, что доказал его творческий вечер на два с половиной часа. Но он абсолютно разумно ушёл в другую сторону – сильная труппа «Сатирикона» играет Островского, Чехова и Шекспира, о сатирических миниатюрах речи и не ведётся.

Надо ещё заметить, что у Ленинграда-Петербурга не лучшие взаимоотношения с эстрадой. Как-то так сложилось, что здесь в почёте всё унылое и душераздирающее, а смешное и жизнерадостное – в загоне. Аркадий Райкин был любимцем публики, но не властей и не кошмарных ленинградских «тэатровэдов». Не случайно и не только потому, что сын учился в Москве, Райкин переехал в столицу – на самом деле его откровенно из Ленинграда выжили.

И вот новый руководитель Театра эстрады известный актёр Юрий Гальцев заступает на пост. Реконструкцию исторического здания на Большой Конюшенной улице (это самый центр города) провели довольно быстро и бережно. Сохранены все элементы исторического декора, но осовремененный зал теперь способен к трансформации, и, что самое милое, восстановлена историческая стеклянная крыша-купол. Однако мне что-то вспоминается генерал из одного рассказа Тэффи, который, оказавшись в 20-е годы в Париже, почесал себе затылок и сказал: «Всё это хорошо, но ке фер (что делать. – франц.) на этих Елисейских полях? Фер-то ке?»

Вот и я мысленно спрашиваю себя – «фер-то ке?» в этом чистеньком и красивеньком Театре эстрады.

Репертуар театра пока что складывается из творчества набежавших на Гальцева лиц, большей частью неизвестных. Какие-то певцы, появившиеся из петербургских туманов. Какая-то «мужская мелодрама», видимо, обещающая море радости зрителю, который вот всё видал, а «мужских мелодрам» ещё не видал. Или спектакль под названием «Епифань» – заявлено, что по произведениям А. Платонова.

Может, это и гениальный спектакль, я не знаю, но Андрей Платонов не писал ничего под названием «Епифань». Он создал два шедевра – «Епифанские шлюзы» и «Река Потудань». Это трагические вещи, и место ли им в Театре эстрады, да ещё под «шапкой» плохо выдуманного названия?

В общем, как ни епифань, а решать проблему репертуара придётся. Ю. Гальцев обещает пригласить «режиссёров-новаторов». Видимо, под этим подразумеваются какие-нибудь московские штукари второго эшелона (первый эшелон вряд ли поедет в страшный город, где нет ни денег, ни юмора). Во всяком случае, фамилия режиссёра Нины Чусовой, прозвучавшая в речах Гальцева, вызвала у меня дрожь безрадостного предчувствия – провалятся в Питере эти новаторы, к гадалке не ходи.

А между тем мне достоверно известно, что все питерские команды КВН и другие молодые силы юмора каждый год в полном составе убывают в Москву. Может быть, среди них есть будущие «наследники Райкина»?

Может быть. Способов узнать это у нас пока нет.