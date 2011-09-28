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Запасной аэродром

№ 38(279) от 29.09.2011 [«Аргументы Недели », Александр ГАВРИЛОВ ]

Запасной аэродром

Популярный актер Александр ТЮТИН окончил Московский энергетический институт, а затем режиссёрский факультет Щукинского училища. Одна из его первых ролей в кино – немецкий солдат в картине «Шёл четвёртый год войны…». С тех пор Александр сыграл много служивых людей: офицеров, комендантов, агентов, следователей. Его фильмография давно перевалила за сотню: «Баязет», «ДМБ», «Красная капелла», «КГБ в смокинге», «В круге первом», «Александровский сад», «Адмиралъ» и много, много других картин.

- Александр, похоже, вы как нащупали в молодости актёрское амплуа «человек в форме», так и эксплуатируете его уже не один десяток лет! Или самому надоело играть генералов?

– Как вам сказать… Я действительно много играю разных военных, причем не только российских, но и зарубежных. Наша ФСБ вообще признала меня за своего: подарила часы с благодарственной надписью от самого директора. Но я не эксплуатирую одно амплуа, играю и другие роли, особенно в последнее время. В сериале «Секунда до…» исполнил роль Архангела Михаила. Мистическая история в булгаковском стиле, где присутствуют архангелы, дьявол. Шесть молодых людей ведут неправильный образ жизни, каждый по-своему. И они гибнут, и попадают в некую комнату, где появляется мой герой, Архангел. Он говорит им: вы все не очень правильно жили, но вам предоставляется шанс. Предлагается поработать… ангелами на договоре. Это очень оригинальная, необычная для меня роль.

– Скажите, как человек с высшим техническим образованием попадает на скользкую актёрскую дорожку, где не только успех, но и провалы?

– У меня был достаточно долгий путь к этой, как вы выразились, «скользкой дорожке». Когда учился в МЭИ, играл в студенческом театре.  Мы даже на гастроли ездили и, в частности, в Тбилиси, где у меня было очень много друзей в театральной среде. Окончив энергетический, я попал в армию, но офицером. И все два года оттарабанил в Грузии, в авиации. Поэтому после службы, в выходные, я регулярно посещал театры. Ну а после дембеля поступил в Щукинское училище.

– Интересно, техническое образование помогает или мешает в актерской профессии?

– А почему оно должно мешать? Актёры – очень нервные люди, они психологически зависимы, бывает, долго ждут достойных ролей. А у меня есть запасной вариант, мне проще переживать успех и неудачи, нет того самого актёрского страха. Да и мировоззрение у меня – человека с техническим образованием, более широкое!

– Кстати, а вас не беспокоит, что сейчас наше образование, как среднее, так и высшее, как раз становится слишком узкопрофильным, специализированным?

– Беспокоит, очень. Вот зачем в царской гимназии все изучали древнюю латынь? Скорее всего, в реальной жизни этот язык гимназистам вряд ли пригодился. Но у них было более свободное, объёмное мышление! Мое поколение тоже счастливое: широкое образование позволяет нам быть вариативными.

– Вы говорили о ролях мистических, лирических, но военная тема вас все равно не отпускает…

– Да, в «Контригре» я играл генерала Романа Андреевича Руденко, главного обвинителя от нашей страны на Нюрнбергском процессе. Неординарная фигура, 27 лет бессменный генеральный прокурор СССР. Но тогда Руденко был генпрокурором Украины. По идее, на этом грандиозном процессе нашу страну должен был представлять сам Андрей Вышинский. И он действительно приехал в Нюрнберг, но, как гласит легенда, серьёзно напортачил во время приёма в дипконсульстве.

– Что же такого скандального произошло на этом приёме?

– Вышинский позвал туда судей процесса. И якобы поднял тост за то, чтобы все нацисты были повешены. Из-за позднего перевода иностранные судьи выпили за это. Ну а потом разразился скандал – ведь судьи еще не рассматривали дела по существу, они не имели права пить за такой однозначный приговор!

Что меня привлекло в роли Руденко? Если честно, поначалу я думал, что предстоит сыграть эдакую функцию. Ведь на процессе он был «попкой», озвучивающем сталинскую волю, даже его обвинительная речь была завизирована Сталиным. Казалось, что тут играть? Но в ходе съёмок этот персонаж стал во мне жить. Я вдруг обнаружил, что Роман Андреевич не такой уж безвольный, он стал мне интересен как раз двойственностью своей натуры!

– Вам всех своих персонажей было интересно играть или были неудачные, даже провальные роли?

– Вот недавно прошел сериал «По горячим следам», где мы снимались с Машей Порошиной – про оперативников, которые ищут без вести пропавших. Все снято нормально, аккуратненько. Ни к кинокомпании, ни к режиссёру, ни к Маше – нет вопросов. Есть вопросы к себе. Это одна из немногих ролей, про которую я могу сказать, что она проходная. Ну не получилось, персонаж никакой – ни плохой, ни хороший, и в этом беда. Так что я сам себе достаточно строгий цензор.

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