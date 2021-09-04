Появились реальные подозрения, что среди афганских беженцев есть террористы
4 сентября 2021, 14:31
США предполагают принять на своей территории около 50 тыс. афганских беженцев, сейчас большая их часть находится на различных военных базах Вооружённых сил Америки. Разведсообщество США высказало серьёзное опасение, что среди беженцев есть члены террористических групп. Данное предположение высказывалось многими экспертами, ещё в самом начале эвакуации афганцев-коллаборационистов из Кабула.
Глава Северного командования Вооружённых сил Америки генерал ВВС США Гленн Ван Херк высказал предположение, что Штатам придётся принять у себя около 50 тыс. беженцев их Афганистана. Однако уже сейчас спецслужбы Америки обеспокоены вероятностью того, что среди беженцев оказались члены террористических ячеек. Отмечается, что есть информация, подтверждающая эти подозрения.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.