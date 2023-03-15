На месте Борисоглебской церкви завершаются раскопки

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Культура

Елена Соколова

Фото: canva.com

Археологические раскопки на месте снесенного православного дома подходят к концу.

Завершаются археологические раскопки на месте снесенной в 1975 году Борисоглебской церкви на Синопской набережной, передает Neva.today.

Божий дом был построен в 1882 году, но при строительстве новой трассы в 1975 годы было принято решение демонтировать его. С инициативой восстановления церкви выступил Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге.

Из-за сегодняшнего размещения инфраструктуры было решено возвести строение на небольшом удалении от изначального места. Однако руководство фонда намерено преобразовать исторический фундамент в музейный экспонат при воссоздании святыни. Во время раскопок ученые выяснили, что в конце XIX – начале XX веков в подвале церкви располагалась система воздуховодов к пневмопечам.

По плану археологические работы должны быть завершены в середине марта. По итогам раскопок составят отчет с предложениями по сохранению тех или иных обнаруженных конструкций и частей фундамента.