Трезубцы Нептуна вернули на законное место на Биржевом мосту в Петербурге

Реставрация чугунного ограждения проводилась впервые за 60 лет.
В Санкт-Петербурге завершились работы по восстановлению перил Биржевого моста. Об этом сообщает пресс-служба «Мостотреста».
Реставрацией ограждения с трезубцами Нептуна занимались специалисты организации «Возрождение», компания была подрядчиком капитального ремонта переправы.
Отмечается, что реставрация 428 метров чугунного ограждения проводилась впервые за 60 лет. Перила очистили от ржавчины и коррозии, покрыли несколькими слоями грунтового покрытия и покрасили современными материалами, которые защитят чугун от влаги.
Часть звеньев перил пришлось восстанавливать с нуля, этим занялись металлурги из Свердловской области. Всего пришлось изготовить 574 изделия общим весом более 68 тонн.
На сегодняшний день специалисты занялись подготовкой разводного механизма Биржевого моста к новому сезону навигации.
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