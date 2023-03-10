Петербургский «Мюзик-Холл» закроют на реконструкцию и переименуют

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Елена Соколова

Пресс-служба театра "Мюзик-Холл"

Культурное заведение после масштабной реконструкции станет театром имени Шаляпина.

Театр «Мюзик-Холл» закроется на масштабную реконструкцию, которая продлится три года, сообщает правительство Санкт-Петербурга. Последний ремонт в здании проводился более 40 лет назад.

Помимо реконструкции сцены и зрительного зала, изменится и имя. «Мюзик-Холл» после открытия станет «Санкт-Петербургским государственным Музыкальным театром имени Федора Ивановича Шаляпина». Топонимическая комиссия поддержала соответствующую идею в октябре 2022 года.

Напомним, реконструкцией здания займется компания ПСБ «Жилстрой». Она получит контракт на сумму в 9,5 миллиардов рублей на проведение ремонтных работ.