Петербургский «Мюзик-Холл» закроют на реконструкцию и переименуют

Культурное заведение после масштабной реконструкции станет театром имени Шаляпина.
Театр «Мюзик-Холл» закроется на масштабную реконструкцию, которая продлится три года, сообщает правительство Санкт-Петербурга. Последний ремонт в здании проводился более 40 лет назад.
Помимо реконструкции сцены и зрительного зала, изменится и имя. «Мюзик-Холл» после открытия станет «Санкт-Петербургским государственным Музыкальным театром имени Федора Ивановича Шаляпина». Топонимическая комиссия поддержала соответствующую идею в октябре 2022 года.
Напомним, реконструкцией здания займется компания ПСБ «Жилстрой». Она получит контракт на сумму в 9,5 миллиардов рублей на проведение ремонтных работ.
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