На реставрацию Исаакиевского собора потратят 250 миллионов рублей

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Елена Соколова

Фото: Canva

В прошлом году на музей-памятник потратили на сто миллионов меньше.

На реставрационные работы в Исаакиевском соборе в Северной столице потратят 250 миллионов рублей. Об этом сообщает АБН со ссылкой на слова директора Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» Юрия Мудрова.

Директор собора рассказал, что вся необходимая для реставрации памятника архитектуры документация уже подготовлена.

«На реставрацию мы денег не жалеем. Постоянно проводятся исследовательские работы. Все, что нужно, мы делаем», — подчеркнуд Мудров.

В прошлом году в соборе проводили реставрацию икон третьего яруса центрального иконостаса Исаакиевского собора, это обошлось в 150 миллионов рублей из-за сложности работ с раритетными экспонатами.

Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге был построен в 20-60 годы XIX века, автором проекта сооружения выступил архитектор Огюст Монферран. Высота здания превышает сто метров, площадь внутри помещения составляет более четырёх тысяч квадратных метров. К комплексу музея-памятника "Исаакиевский собор" относится Спас на Крови и его часовня-музей.