Первая автоматизированная телефонная станция в Ленинграда признана памятником архитектуры регионального значения

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Культура

19 февраля 2023, 20:04 Елена Соколова

Фото: Фрагмент видео на YouTube

Здание было возведено в 1929—1933 годах и относится к конструктивизму.

Здание первой в Северной столице автоматизированной телефонной станции (АТС) официально признали объектом культурного наследия регионального значения. Об этом в воскресенье написали в Telegram-канале Правительства Санкт-Петербурга.

АТС располагается в Петроградском районе города, на улице Ленина, в пятом доме. Архитектурное сооружение причисляют к стилю конструктивизма.

Проект сооружения был разработан инженером-архитектором Георгий Гуревич-Гурьев.

«АТС состоит из двух разновеликих прямоугольных объёмов, расположенных под острым углом друг к другу и соединённых пристройкой. Подлинные конструктивные элементы и архитектурные детали сохранились до наших дней», — отметили в правительстве.

Конструктивные элементы, детали фасадов и внутреннего оформления станции сохранились в хорошем состоянии до наших дней.