Первая автоматизированная телефонная станция в Ленинграда признана памятником архитектуры регионального значения

Здание было возведено в 1929—1933 годах и относится к конструктивизму.
Здание первой в Северной столице автоматизированной телефонной станции (АТС) официально признали объектом культурного наследия регионального значения. Об этом в воскресенье написали в Telegram-канале Правительства Санкт-Петербурга.
АТС располагается в Петроградском районе города, на улице Ленина, в пятом доме. Архитектурное сооружение причисляют к стилю конструктивизма.
Проект сооружения был разработан инженером-архитектором Георгий Гуревич-Гурьев.
«АТС состоит из двух разновеликих прямоугольных объёмов, расположенных под острым углом друг к другу и соединённых пристройкой. Подлинные конструктивные элементы и архитектурные детали сохранились до наших дней», — отметили в правительстве.
Конструктивные элементы, детали фасадов и внутреннего оформления станции сохранились в хорошем состоянии до наших дней.