В Петербурге образовалась огромная очередь в Строгановский дворец

Под Строгановским дворцом на Невском проспекте выстроились желающие бесплатно попасть в музей.
В субботу, 21 января, у Строгановского дворца собралась большая очередь из тех, кто захотел побывать в музее бесплатно. Ранее Русский музей анонсировал свободный вход к 290-летию со дня рождения графа Строганова.
Длина очереди достигает нескольких десятков метров. Посетители отмечают, что каждые 5-10 минут в музей пускают около двадцати человек.
Чтобы попасть в музей, нужно подойти к кассиру и получить бесплатный билет. Предварительная бронь не нужна.
В Строгановском дворце работает 16 музейных залов, музей будет работать до шести часов вечера.