В Петербурге образовалась огромная очередь в Строгановский дворец

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21 января 2023, 14:00 Елена Соколова

Фото: скриншот с сайта youtube.com

Под Строгановским дворцом на Невском проспекте выстроились желающие бесплатно попасть в музей.

В субботу, 21 января, у Строгановского дворца собралась большая очередь из тех, кто захотел побывать в музее бесплатно. Ранее Русский музей анонсировал свободный вход к 290-летию со дня рождения графа Строганова.

Длина очереди достигает нескольких десятков метров. Посетители отмечают, что каждые 5-10 минут в музей пускают около двадцати человек.

Чтобы попасть в музей, нужно подойти к кассиру и получить бесплатный билет. Предварительная бронь не нужна.

В Строгановском дворце работает 16 музейных залов, музей будет работать до шести часов вечера.