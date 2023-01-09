РИА Новости: Никита Михалков остается в больнице в отделении реанимации

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9 января 2023, 16:16

Svetlana Vozmilova/Globallookpress.com

Режиссер и актер, продюсер, председатель Союза кинематографистов Никита Михалков, как стало известно в понедельник, девятого января, остается в больнице в реанимационном отделении.

РИА Новости цитирует ответ представителя больницы на вопрос о Михалкове: "Пациент находится в отделении реанимации".

77-летний Никита Сергеевич был госпитализирован пятого января. ТГ-каналы Baza и Mash писали, что у него пневмония, он находится в тяжелом состоянии, доставлен сначала в ГКБ № 67, а потом перевезен в другую больницу.

Супруга режиссера Татьяна Михалкова тогда говорила, что диагноз пока не уточнен.

Фильм Никиты Михалкова "Утомленные солнцем", в котором снимались он сам и его младшая дочь Надежда, был удостоен премии "Оскар" в номинации за лучший фильм на иностранном языке и Гран-при Каннского кинофестиваля.