РИА Новости: Никита Михалков остается в больнице в отделении реанимации

Режиссер и актер, продюсер, председатель Союза кинематографистов Никита Михалков, как стало известно в понедельник, девятого января, остается в больнице в реанимационном отделении.
РИА Новости цитирует ответ представителя больницы на вопрос о Михалкове: "Пациент находится в отделении реанимации".
77-летний Никита Сергеевич был госпитализирован пятого января. ТГ-каналы Baza и Mash писали, что у него пневмония, он находится в тяжелом состоянии, доставлен сначала в ГКБ № 67, а потом перевезен в другую больницу.
Супруга режиссера Татьяна Михалкова тогда говорила, что диагноз пока не уточнен.
Фильм Никиты Михалкова "Утомленные солнцем", в котором снимались он сам и его младшая дочь Надежда, был удостоен премии "Оскар" в номинации за лучший фильм на иностранном языке и Гран-при Каннского кинофестиваля.