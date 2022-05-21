Спиваков, Бутман и Бабкина заработали больше всего денег среди деятелей искусства Москвы

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21 мая 2022, 22:30 Источник: "Интерфакс"

Владимир Спиваков, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Самым богатым деятелем культуры столицы, судя по декларации о доходах, стал президент Московского международного дома музыки Владимир Спиваков. В прошлом году он заработал 158,3 млн рублей.

Столичная мэрия опубликовала декларации о доходах столичных представителей культуры. Как следует из документов, в тройку самых богатых вошли худрук Московского джазового оркестра Игорь Бутман (96 млн рублей) и руководитель театра «Русская песня» Надежда Бабкина (71,5 млн. рублей).

Доходы других известных деятелей культуры Москвы составили: скульптор Зураб Церетели — 60 млн рублей, актер и режиссер Олег Меньшиков — 59, музыкант Михаил Турецкий — 29, актер Владимир Машков — 27,49 млн. рублей.

Ранее сообщалось, что спикер Госдумы Вячеслав Володин, судя по декларации о доходах, заработал за прошлый год 65 млн рублей.