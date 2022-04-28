Александр Лыков заявил, что актеры всегда остаются детьми

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28 апреля 2022, 10:38 Источник: teleprogramma.pro

Александр Лыков, Ekaterina Tsvetkova/Russian Look

Актер Александр Лыков в рамках беседы с представителями средств массовой информации в четверг, 28 апреля, заявил, что актеры всегда остаются детьми. По его словам, это важное для профессии свойство.

Александр Лыков отметил, что детьми "хорошо оставаться", а иначе тяжело работать. Он уточнил, что если актеры будут серьезными и ответственными, то они не смогут изображать несуществующего персонажа. "Это, так скажем, профессиональный изъян психики", – отметил Лыков в разговоре с порталом teleprogramma.pro.

Напомним, Александр Лыков сыграл роли в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Гранд", в фильмах "Турецкий гамбит", "Инквизитор" и многих других.