Сегодня руководитель молодежной оперной программы Большого театра Дмитрий Вдовин отмечает юбилей

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17 апреля 2022, 21:29 Сергей Сыч, журналист, обозреватель, продюсер

Сегодня юбилей отмечает Дмитрий Юрьевич Вдовин — вокальный педагог, Художественный руководитель Молодежной Оперной Программы Большого театра России, профессор Академии хорового искусства, его поздравляет автор и ведущий видеоканала «Сады искусств», музыкальный продюсер Павел Токарев.



- Профессия вокалиста, оперного певца, напрямую зависит от педагога, в его руках судьба будущего музыканта. Дмитрий Вдовин сегодня один из самых ярких представителей вокально-педагогического мира, не так ли?



- Настоящих вокальных педагогов, которые могут не только разглядеть талант, но и сделать из него настоящую звезду, во всем мире единицы. Дмитрий Вдовин ярчайший среди них. Он годами создавал не просто собственную систему, но свою философию вокальной педагогики, основанную на мировом опыте и широчайшем знании мировой культуры. Это уникальный человек, он обладает спектром важнейших качеств, которые, на мой взгляд, делают его вокальным педагогом номер один в нашей стране.

В первую очередь это умение разглядеть в певце не только вокальные данные, но способность к развитию, то есть умение из человека с красивым голосом создать настоящего музыканта, артиста. Ведь молодежная оперная программа Большого театра – это не только вокал, это формирование общей культуры человека, умеющего разбираться в различных видах искусства, а не только в опере, это посещение музеев и изучение иностранных языков, это воспитание уважения не только к культуре своей родины, но и к мировому искусству.

Молодежная оперная программа проводит потрясающие концерты – французской музыки, немецкой музыки, советской лирической песни. В ней отражен полный спектр всего, что связано с вокалом. Такой подход и позволяет будущему вокалисту стать настоящим многогранным артистом Большого театра.



- Существует ли на сегодняшний день понятие русская вокальная школа?



- Конечно. Мы все знаем, что, начиная с Михаила Ивановича Глинки, русская опера очень тесно связана с итальянской вокальной школой, которая и легла в ее основу. Педагогом великой певицы Надежды Андреевны Обуховой был итальянец. Примеров таких масса, и русские педагоги многое перенимали у итальянской оперной школы. Но это не значит, что нет такого понятия, как русская вокальная школа. Ярчайший тому пример - великая певица, горячо любимая Дмитрием Юрьевичем Вдовиным, Ирина Константиновна Архипова. Особое внимание она всегда уделяла камерной русской музыке, где музыка лишь немногим важнее слова, где ее органично дополняют стихи великих русских поэтов. Ирина Константиновна передала свою любовь Дмитрию Юрьевичу. Он стал продолжателем этой традиции, всего того, что Архипова вкладывала в понятие русской вокальной школы, русской вокальной культуры. Да, русская вокальная школа основана на итальянской технике подачи, но в то же время она вполне самостоятельно развивалась долгие годы. Я помню, какими прекрасными были отношения Вдовина с Еленой Васильевной Образцовой, с ее Фондом, с ее Школой вокального искусства.



- Вокальные педагоги – люди сложные, как и артисты, им нелегко строить отношения друг с другом?



- Позвольте пошутить: люди вообще существа сложные, но воспитанные люди хорошо умеют это скрывать.

Дмитрий Вдовин – умный и обаятельный человек, его особые навыки коммуникации удивительны. Он умеет найти подход к каждому ученику, зарядить его позитивом, настроить на совместную работу, на развитие и не только профессиональный, но и культурный рост. Он всегда в прекрасной форме, моложав, что очень важно, когда работаешь с молодежью. Вместе с тем это требовательный и строгий педагог, иногда даже жесткий, умеющий не просто «выбить дурь», если можно так выразиться, из своих учеников, но и привить им определенные гуманистические понятия, что также является частью профессии.

Помните знаменитую фразу Константина Сергеевича Станиславского: «цените искусство в себе, а не себя в искусстве»? Вот именно этому Вдовин старается научить будущих оперных звезд, и весьма успешно.



- Кого из учеников Вдовина Вы бы выделили особенно?



- Дмитрий Юрьевич давал мастер-классы не только во многих городах России, но и в других странах. Так что среди его учеников — победители самых престижных конкурсов, ведущие солисты крупнейших театров мира, таких как Большой театр, Ла Скала, Метрополитен опера, Королевская опера Ковент-Гарден, Венская государственная опера, Берлинская государственная опера, Парижская национальная опера, Королевский театр в Мадриде и многих других. Это целая плеяда звезд. Мне не хотелось бы никого особо выделять, чтобы не обидеть, так что заранее прошу прощения, если кого-то не назвал. Приведу только несколько имен:

Игорь Головатенко, Ольга Кульчинская, Арсений Яковлев, Богдан Волков, Максим Миронов, Сергей Радченко, Вадим Волков, Мария Баракова, Андрей Жилиховский, Мария Мотолыгина, Николай Землянских.

Сегодня сотни бывших и нынешних учеников Дмитрия Юрьевича, его коллеги и просто ценители оперного искусства поздравляют его с юбилеем. Я хотел бы присоединиться к общему хору.

От всего сердца желаю этому блестящему педагогу новых побед, новых учеников, которые прославят его имя, которые скажут: я учился у самого Вдовина!



P.S. "Аргументы недели" поздравляют Дмитрия Юрьевича Вдовина с юбилеем! Пусть будут новые открытия, новые таланты, ученики и открываются новые горизонты! Браво, Художественный руководитель Молодежной оперной программы Большого театра!