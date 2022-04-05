Актер Андрей Ургант в Петербурге простился с актрисой Александрой Яковлевой

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5 апреля 2022, 13:56 Источник: Тeleprogramma.pro

Александра Яковлева, фото из соцсети Вконтакте

Актер Андрей Ургант во вторник в Петербурге простился с актрисой Александрой Яковлевой. Ургант и Яковлева учились вместе в театральном вузе.

Ургант вспоминает, что «Саша всегда была отчаянная, всегда была первая, она жила ярко, незабываемо». Актер сказал, что Яковлеву любили и обожали все. Ему запомнила первая роль коллеги в легендарном фильме «Экипаж».

«Чем она запомнилась? Она забыться не успела и никогда не забудется. Это все из детства. Из театрального института. Мы были друзьями. Многих уже нет на свете. Вот Андрюши Краско нет. Я очень дружил с этими людьми. Продолжаю дружить с теми, кто жив», - сказал Андрей Ургант на прощании с Александрой Яковлевой.

Александра Яковлева ушла из жизни в возрасте 64 лет после нескольких лет борьбы с раком. Прощание с актрисой проходит в Санкт-Петербурге. Похоронят актрису на ее родине в Калининграде, как она просила, - сообщает «СтарХит».