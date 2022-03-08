Надежда Михалкова отказалась комментировать заочный арест своего отца в Украине

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8 марта 2022, 11:18 Источник: teleprogramma.pro

Надежда Михалкова, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Дочь кинорежиссера Никиты Михалкова Надежда не стала комментировать новость о том, что ее отец заочно арестован в Украине и объявлен в международный розыск.

В ответ на просьбу издания Teleprogramma.pro высказать свою оценку этому событию, Надежда Михалкова ограничилась лишь словом «спасибо» и не стала обсуждать тему с журналистами.

В минувшие выходные генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в своем Facebook сообщила о заочном аресте Михалкова. Он обвиняется «посягательстве на территориальную целостность Украины». Аналогичные обвинения выдвинуты в адрес Олега Газманова, Тины Канделаки и других известных россиян, которые позволяли себе публичные высказывания в адрес Украины, которые были расценены как «посягательство на суверенитет» страны.

По словам самого Михалкова, «подписать решение об объявлении художника из другой страны в международный розыск только за то, что он думает не так, как кому-то хочется, мог в 1939 году генеральный прокурор фашистской Германии Эрнст Лауц».