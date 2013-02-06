Звезда Голливуда Дженнифер Энистон устроилась в лагерь для новобрачных. Актриса, первым мужем которой был актер Бред Питт, в ближайшее время собирается выйти замуж во второй раз. Избранник 43-летней Дженнифер Энистон - 41-летний Джастин Теру.

Перед вторым браком актриса собирается убедиться в правильности своего выбора. Курсы для будущих супругов обычно рассчитаны на три дня.

В Санта-Монику Энистон приехала с возлюбленным. Джастин Теру также серьезно относится к браку. В санатории будущие жены и мужья на период курса подготовки к браку живут без мобильных телефонов. В лагере с новобрачными работают профессиональные медики и психологи.

Известно, что Дженнифер Энистон много времени уделяет спорту. Она в отличной физической форме, ее фигура безупречна. В лагере спортивный зал также оснащен отличным оборудованием, можно заниматься йогой, пилатесом.