Участников стройки «Резиденции Сколково» уличили в крупном хищении

Аргументы Недели → Криминал 13+

17 декабря 2021, 13:14 Источник: Коммерсантъ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Экс-гендиректор ЗАО «Национальная девелоперская компания» (НДК) Константин Ремизов признан виновным в особо крупном мошенничестве при строительстве элитного ЖК «Резиденция Сколково» в Подмосковье. Участник скандальной стройки получил восемь лет колонии общего режима. Суд признал виновным бизнесмена Ремизова и его сообщников в хищении 292 млн руб.



При строительстве элитного ЖК «Резиденция Сколково» в Одинцово в 2011 году ООО «Группа "Абсолют"» решило возвести на принадлежащих ему землях в поселке Заречье два многоквартирных жилых дома и детский сад. Компанией-застройщиком оказалась фирма «Раст», принадлежащая Михаилу Оглоблину, сыну советника губернатора Подмосковья Марины Оглоблиной. Известно, что ранее чиновница была главой министерства строительного комплекса и ЖКХ Московской области. Когда у Оглоблина возникли затруднения с финансированием строительства, он привлек решению проблем своих знакомых — выпускника Академии СВР и экс-сотрудника спецслужб Дмитрия Карьянова и Константина Ремизова.



С ними Михаил Оглоблин заключил договор займа. После того как в 2016 году проект был реализован, руководитель «Раста» рассчитался с обоими из своей прибыли. Позже в руководстве «Абсолюта» решили, что выплаченные господином Оглоблиным по договору займа деньги были похищены. После проведения ряда экспертиз эта сумма оказалась равной 292 млн руб.



Помимо восьмилетнего заключения, Константину Ремизову назначен штраф 800 тыс. руб., а потерпевшей стороне осужденный должен будет возместить всю сумму ущерба в размере 292 млн руб. Ранее его сообщники Дмитрий Карьянов и Михаил Оглоблин уже были осуждены на 3 и 4,5 года соответственно.





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