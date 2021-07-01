Экс-глава Ринвестбанка - где бы он ни работал, везде были махинации с финансами

Аргументы Недели → Криминал 13+

1 июля 2021, 17:16

Столичный суд арестовал экс-главу Ринвестбанка Максима Ткачева. Он является фигурантом уже не первого уголовного дела. Ранее его обвиняли в хищении бюджетных средств на 200 миллионов долларов, которые государство выделяло на производство военных истребителей «МиГ». Ткачев проходил по делу соучастником с первым заместителем министра финансов Андреем Вавиловым.



Предпоследнее преступление он совершил в составе группы лиц. В сговоре с президентом своего же банка - Светланой Поздновой, которая уже получила условный срок, с 2015 года они перечисляли денежные средства физическим лицам. Деньги переводились с нарушениями договоров, что и послужило причиной для возбуждения уголовного дела.



За нанесение ущерба банку в размере 600 миллионов рублей Ткачеву суд назначил условный срок. Однако следствие смогло найти ещё один эпизод хищения средств, сумма которого составляет 1,3 миллиарда рублей. По последнему эпизоду Ткачев свою вину отрицает. Сторона защиты ходатайствовала в суде об избрании подзащитному более мягкой меры пресечения. Однако он был отправлен в СИЗО. Уголовное преследование Ткачева продолжается на протяжении нескольких лет. Где бы он ни работал, везде происходили махинации с финансами.





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