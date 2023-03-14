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Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Авто

Открыть Московско-Дунайскую развязку в Петербурге планируют в 2024 году

, 18:14

Открыть Московско-Дунайскую развязку в Петербурге планируют в 2024 году
Фото: canva.com

Согласно информации администрации города, дорожники завершили работы по установке теплосети и воздушных линий.
Строительство Московско-Дунайской развязки в Санкт-Петербурге планируют завершить в следующем году. Об этом передает пресс-служба администрации Северной столицы России.
Напомним, что строительные работы ведутся на пересечении Московского шоссе и Дунайского проспекта. После открытия указанная развязка позволит разгрузить дорожную сеть на юге Петербурга, в том числе, обеспечит выезд на федеральную трассу Санкт-Петербург – Москва.
Пока что специалисты завершили установку теплосети и воздушных линий электропередач. Продолжается строительство наружного освещения.
В Смольном добавили, что протяженность развязки поставит почти 1,5 километра, включая автомобильный мост в 924 метра. Также будут построены два подземных пешеходных перехода, на которых предусмотрены лифты для маломобильных граждан.

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