Открыть Московско-Дунайскую развязку в Петербурге планируют в 2024 году

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Авто

Елена Соколова

Фото: canva.com

Согласно информации администрации города, дорожники завершили работы по установке теплосети и воздушных линий.

Строительство Московско-Дунайской развязки в Санкт-Петербурге планируют завершить в следующем году. Об этом передает пресс-служба администрации Северной столицы России.

Напомним, что строительные работы ведутся на пересечении Московского шоссе и Дунайского проспекта. После открытия указанная развязка позволит разгрузить дорожную сеть на юге Петербурга, в том числе, обеспечит выезд на федеральную трассу Санкт-Петербург – Москва.

Пока что специалисты завершили установку теплосети и воздушных линий электропередач. Продолжается строительство наружного освещения.

В Смольном добавили, что протяженность развязки поставит почти 1,5 километра, включая автомобильный мост в 924 метра. Также будут построены два подземных пешеходных перехода, на которых предусмотрены лифты для маломобильных граждан.