Шкуматов прокомментировал введение штрафов за нарушение самоизоляции

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2 апреля 2020, 12:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Фото: pixabay.com

Депутаты Мосгордумы 1 апреля приняли закон, устанавливающий административную ответственность для граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции. Закон предусматривает штраф 4000 рублей за нарушение карантина. За повторное нарушение самоизоляции или поездки на автомобиле штраф будет уже 5000 рублей, как передает ТАСС.

Автоэксперт Пётр Шкуматов крайне негативно оценил инициативу: "Есть огромное количество ситуаций, когда машина нужна. Вот у меня, к примеру, в ближайших магазинах довольно много товаров просто нет. А что делать с такси? Они по всему городу ездят. Для таксистов штраф в 4000-5000 рублей в текущих условиях – это катастрофа. Что делать службам каршеринга? Это абсурд".