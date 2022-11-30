Погиб в СВО военнослужащий и теперь его семья оказалась в сложном положении

Аргументы Недели → Армия 13+

30 ноября 2022, 20:08 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Из личного архива автора

15 октября в бою погиб капитан запаса Константин Николаевич Покутнев 26-09-1959 г.р. Он воевал в составе 1-й роты 8-го отряда БАРС. Пока поступают противоречивые данные о том, какую должность он занимал. Контактное лицо в/ч 22179, представившееся, как «Григорий» (ни фамилии, ни звания не было названо) сообщило, что поскольку Константин был добровольцем, его не могут считать военнослужащим, со всеми вытекающими от сюда последствиями. До сих пор в Ногинский военкомат, который ведёт дела погибшего не пришли о нём документы и семья не получила официальное извещение о смерти К.Н. Покутнева.

Это создало проблемы с получением положенных выплат и оформлением пенсии по потере кормильца.

Поясняю, пока известно, что МО РФ ранее обратилось с просьбой к предприятию «Атом-охрана» оказать помощь в комплектовании резервистской группы БАРС (боевой армейский резерв страны) личным составом, имеющим хорошую боевую подготовку. Проект БАРС уже существует более года и его реализацию пока проводили на базе ЮВО, поэтому все организационные мероприятия, связанные с формированием отрядов БАРС осуществляются на базе войсковых частей данного округа. Контракт с МО РФ сотрудники «Атом-охраны» (чьей подготовкой занимался Константин, а потом примкнул к ним) подписывали на территории в/ч 22179 Южного военного округа.

Привожу запись разговора Ольги Покутневой с контактным лицом от в/ч 22179, редакция располагает соответствующими аудиоматериалами.

Ольга Покутнева: «прошло уже полтора месяца (после гибели мужа – ред.) и я только (сейчас -ред.) от Военкомата узнаю, что должно поступить официальное извещение о гибели мужа».

Представитель в/ч22179: «Вы уже похоронили мужа?»

Ольга Покутнева: «Да, прошло уже полтора месяца».

Представитель в/ч22179: «Документы собирали?..»

Ольга Покутнева: «Документы собирали, но (всё упирается в то, что – ред.) официальное извещение в Военкомат ещё не пришло».

Представитель в/ч22179: (очень нечётко – ред.) «Он доброволец и не считается военнослужащим».

Далее Ольга Покутнева возразила, сославшись на слова президента РФ, согласно которым добровольцы приравнены к военнослужащим – контрактникам. И пояснила, представителю, что без официального извещения о гибели мужа дальнейшие шаги предпринимать просто невозможно. Потом зашла речь о том, что семье ничего неизвестно о содержании контракта, согласно которого К.Н. Покутнев оказался в составе 8-го отряда БАРС.

Ольга Покутнева: «Кто может показать семье контракт?»

Представитель в/ч22179: «Эти контракты не для лишних глаз».

Далее представитель в/ч отфутболивает вдову к Военкомату, указывая, что там сообщат, какие документы и где надо получить.

Ольга Покутнева: «Извещения от меня ждут в «соцзащите» и (без него -ред.) Военкомат ничего не оформляет больше».

Представитель в/ч22179: «Извещение (о гибели – ред.) в/ч на добровольцев не даёт… о выплатах по контрактникам мы пока ничего не знаем, нам разъяснений Министерство обороны не дало».

В Ногинском военкомате вдове сообщили, что запаздывание с оповещением о гибели военнослужащих у них не первый раз, на некоторых из тех, кто погиб в июле ещё не поступили документы.

В результате челночных переговоров в в/ч 22179 всё же выяснилось, что приказом по части капитана запаса Константина Покутнева оформили по ВУС 100, как сержанта.

Извините, вот здесь начинается очередной виток совершено непонятных вещей, с которыми просто необходимо разбираться отдельно. Из действующих войск поступают данные о нехватке офицерского состава, а тут такая вопиющая расточительность. Вернёмся к тому, что вдову начинают гонять по инстанциям и она сама (благо что предприятие, в котором работал погибший, выделило ей юриста) должна собирать кипы каких-то бумаг. А как же тогда понимать заявление президента РФ об «одном окне»? По озвученным с экрана ТВ на всю страну правилам, все оформления должны произвести государственные службы без напоминаний и участия семей, потерявших своего кормильца. Это что? Кому-то в радость, когда слезами вдов погибших героев орошаются многочисленные кабинеты различных чиновников?

По свидетельству сотрудников «Атом-охраны», оказавшихся вместе с К.Н. Покутневым в 8-м отряде БАРС им не то что не отдали положенную копию контракта, не позволили её даже сфотографировать. Константин погиб буквально через две с половиной недели после того, как ему исполнилось 63 года. Это произошло близ селения Марфополь, недалеко от Гуляйполя, там шли тяжёлые бои и было по-настоящему жарко.

Что касается признания контрактниками - добровольцев, на этот счёт есть не только слова президента, но и Федеральный закон от 04.11.2022 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Тем более, что Константин всё же подписывал контракт. Значит, он вообще должен рассматриваться, как контрактник. Вопрос к тем, кто не обратил внимания на возраст Покутнева. Это люди абсолютно некомпетентные, не болеющие за дело, которым важно отчитаться на бумаге и исполнить план, а дальше - хоть трава не расти.

Ещё поясню: проект Министерства обороны БАРС начали реализовывать в 2021 году на базе Южного военного округа. Уже к сентябрю того же года, по отчётам ЮВО, был сформирован мобилизационный резерв из 38 тысяч человек. В случае мобилизации предполагалось, что их первостепенной задачей, скорее всего, станет охрана и оборона особо важных объектов военного и государственного назначения в тылу, поддержание правопорядка в населённых пунктах, оказание помощи местному населению при эвакуации, дабы не отвлекать на эти цели кадровые части и подразделения. Об этом написано на сайте МО РФ. Но, как всегда, жизнь внесла свою коррективу, в этот вполне понятный проект. На деле, БАРС – воюет, а кадровые военные сидят в тылу, бумаги перекладывают (говорю о представителе в/ч 22179) и даже с этой работой, судя по всему – не справляются.

Реально Константин служил во ВВ МВД СССР с 1977 – по 1992 год. С 1978 по 1982 учился в СВВККУ МВД СССР им Ф.Э. Дзержинского, далее занимал офицерские, командные должности во ВВ МВД СССР, В 1992 году имея воинское звание капитан, перевёлся на службу в ГУВД МО и в 2005 году вышел на пенсию имея спецзвание майор и воинское звание капитан. Теперь МВД И МО отфутболивают вдову. В пенсионном отделе ГУВД Московской области, при обсуждении получения пенсии в связи с потерей кормильца, говорят, что не направляли его в район боевых действий, он там находился от МО РФ, которое, в свою очередь, отправляет вдову в МВД. Также погибшему отказывает Военкомат в выдаче удостоверения участника боевых действий, ссылаясь на отсутствие нужных бумаг. Ну что ж, попробуем найти правду во всей этой неприятной истории, не зря же говорят, что именно в ней сила. Тем боле, что с аналогичными трудностями столкнулись сейчас многие российские семьи.

Буквально накануне, в приватной беседе, председатель общественной организации «Русь триединая» Сергей Моисеев поведал мне, что его зятя (также воюющего в одном из отрядов БАРС) сильно контузило на СВО. И теперь выясняется, что контуженным вообще никакие выплаты не положены, также есть проблема с организацией лечения и реабилитации. А это может быть очень серьёзно, от контузий люди часто, через некоторый промежуток времени, умирают или становятся бессильными инвалидами.