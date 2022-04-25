В Брянске случились пожары на нефтебазе и на территории войсковой части

Аргументы Недели → Армия 13+

25 апреля 2022, 14:59

Фото: Соцсети

Возгорание резервуара с нефтью в Брянске на нефтебазе произошло примерно в два часа ночи. Вскоре после этого события очевидцы видели взрыв на территории неназваной войсковой части, расположенной недалеко от нефтебазы.

Брянск находится примерно в 112 км от границы с Украиной. То есть запущенная с территории Незалежной ракета тактического комплекса «Точка-У» теоретически может достигнуть любой точки этого города. Ранее вертолёты армейской авиации ВСУ атаковали объекты и населённые пункты в приграничной зоне, теперь пожар случился в отдалении от неё.

По предварительным данным на нефтебазе горит резервуар объёмом 10 тыс. тонн. А на территории в/ч пожар охватит резервуар с горючим объёмом 5 тыс. тонн.