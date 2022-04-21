Украинский офицер, сбежавший с передовой, был повышен в звании

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21 апреля 2022, 17:36

Фото: Соцсети

Офицер Национальной академии Нацгвардии Украины (НАНГУ, Харьков) Ярослав Павлов стал полковником после того, как кинул курсантов НАНГУ под огонь противника, а затем сбежал с позиций. Об этом пишет новостной портал EADaily, ссылаясь на украинский телеграмм-канал «НачШтабу».

Информация о неофицерском поведении Павлова и его начальника Емановича поступила от курсантов НАНГУ, в советские времена это было военное училище тыла ВВ МВД СССР. Эти, не к столу будет сказано, два руководителя подняли курсантов своего факультета по боевой тревоге и привели их (используя транспортные средства) на позиции харьковской территориальной обороны, с минимальным боезапасом. Курсанты тут же попали под обстрел. При чем нет понимания кто вел по ним огонь, весьма вероятно, что он был «дружественным». Примечательно другое - Павлов и Еманович в первые же минуты боя сбежали с позиций в неизвестном направлении. Курсанты оставались на позициях ещё долгое время, горе командиры вернулись, но не удосужились обеспечить подчинённых тёплой одеждой, продуктами питания и организовать хотя бы минимально комфортный быт. Курсанты сутки провели под открытым небом и это - в феврале. Павлов и Еманович присваивали курсантские деньги и гуманитарную помощь.

После описанных событий Павлов был повышен в звании до полковника, сейчас руководство Нацгвардии готовит документы на представление Павлова к высокой военной награде. Столь позорное поведение характерно для украинских военачальников.

В конце августа 2014 года бросил своих подчинённых в Иловайском котле командир оперативного сектора «Б» Руслан Хомчак, ему компанию составили: командир нацистского батальона МВД Украины «Днепр-1» Юрий Береза и журналист Юрий Бутусов.

Машина, на которой они убегали, попала под обстрел. Водитель был ранен. Хомчак, Береза и Бутусов бросили его на произвол судьбы и завершили своё бегство «на своих двоих». Хомчак за дезертирство из Иловайского котла через два года был повышен в должности, стал первым заместителем командующего Сухопутными войсками ВСУ. А в 2019 году Зеленский вручил ему погоны генерал-полковника, назначил главкомом ВСУ.