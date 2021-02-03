Оборона Арктики - непростая задача

Аргументы Недели → Армия 13+

3 февраля 2021, 12:17 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

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Северный флот может встретить наступления противника на Востоке и на Западе своими силами, разделенными на три или четыре части. Поскольку придется выделить значительное количество надводных и подводных кораблей для борьбы с неприятелем, угрожающим из-за полярной зоны акватории Северного ледовитого океана.

На западном ТВД СФ будет опираться на свои основные базы, а также на объект, расположенный на острове Земля Александры (северо-запад архипелага Земля Франца Иосифа). На восточном ТВД СФ будет опираться на свои базы на Новосибирских островах и на Чукотке (базы ВВО и ТФ), при поддержке сил ТФ и ВВО, по возможности (поскольку противник наверняка позаботится о том, чтобы связать боевыми действиями силы ВВО). Поскольку российские железнодорожные ветки, идущие на север, в направлении Мурманска и Воркуты находятся близко к российской границе, есть вероятность, что противник их уничтожит в первую очередь. Придется опираться на другие способы логистики. В летнюю навигацию снабжение возможно по великим сибирским рекам до портов на полуострове Таймыр далее морским транспортом до пунктов назначения или по воздуху.

Зимой все обеспечение ляжет на плечи военно-транспортной авиации (ВТА).

Прикрыть все северное побережье непрерывным фронтом невозможно. Как вы понимаете, совершено бессмысленно создавать оборонительные рубежи протяженностью 22600км, впрочем, в этом нет особой надобности. Придется действовать аэромобильными хорошо вооруженными самодостаточными группами и незначительными по численности, но мощными по оснащенности, силами морского десанта для уничтожения живой силы противника, высадившегося на континентальный берег или на острова.

Читайте статью полностью: «Смогут ли Вооруженные силы РФ защитить арктические владения страны от нашествия США и их союзников».