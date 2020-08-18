Когда кровью платят за нефть

Аргументы Недели → Армия 13+

18 августа 2020, 10:54 [ «Аргументы Недели», Мария Шарковская ]

Фото: соцсети

В настоящее время эксперты спорят о причинах ныне текущей войны в Сирии, подчас указывая на существенные, но не основные. За десять с небольшим лет боевых действий разной интенсивности на этой многострадальной земле по статистическим данным погибло около 600 тыс. человек, в том числе дети. А беженцами стали до 7 млн. сирийцев. За что такие страдания выпали этой стране?

От специалистов прежде всего можно услышать, что сирийская война – результат многолетнего политического правления алавитских кланов в стране, где подавляющее большинство населения (более 75%) – сунниты. Так ли это на самом деле? Прежде чем представить еще одну версию истинной причины этой войны стоит вспомнить одну ужасную видеозапись, которая потрясла мир пять лет тому назад. В кадре маленький мальчик, страдая от смертельных ран говорит всем взрослым: «На всех вас пожалуюсь Богу, всё Ему расскажу…». Этот малыш знал, что скоро умрет. В его наполненных слезами глазах была обида, на тех, кто виновен в его смерти, а также – вселенская боль. Он получил страшные травмы, не совместимые с жизнью и страдал от сильного внутреннего кровотечения, его часы были сочтены. Мальчик говорил сбивчиво, по-арабски, я не знаю этого языка, но каждое слово малыша ранило душу. На следующем видео его безжизненное тело готовили к погребению. Похоже он сумел пожаловаться Богу на своих обидчиков. И мы знаем, что услышал Всевышний из его уст. Так, за что погибло это невинное дитя и за что отдали свои жизни другие сирийские младенцы?

В годы, когда большая часть территории Сирии была под властью «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России), информация о нелегальной добычи нефти и контрабанде ее за рубеж периодически появлялась в международных СМИ и всемирной Паутине. В настоящее время ситуация складывается следующим образом. Большую часть сирийского Заевфратья контролируют США, так называемые Сирийские демократические силы (СДС), основу которых составляет курдское ополчение и вновь формируемые разношерстные формирования «Касад». Американцы засели здесь основательно и надолго неспроста. Дело в том, что в этом регионе находятся основные запасы углеводородов, около 70% от всех залежей нефти в Сирии. США контролируют крупнейшие месторождения: Аль-Омар (до войны на нем добывалось 80 тыс. баррелей в сутки); Ат-Танак в Дейр-эз-Зоре (где добывалось 40 тысяч баррелей нефти в сутки); Ар-Румейлан, ас-Сувайдия, а также 1322 нефтяных и 25 газовых скважин, расположенных в районах Эш-Шаддади, Аль-Джибса и Аль-Гуль на юге провинции Эль-Хасака. До войны в этом большой промысловом районе выкачивали до 200 тыс. баррелей нефти в сутки, что составляет около 50% от всей добычи «черного золота» в Сирии. На западе провинции Эль-Хасака, в районах: Эль-Маркада и Тишрин-Кабибия, а также в провинции Эр-Ракка добывается около 50 тысяч баррелей в сутки. Америку более всего утраивает, что сирийская нефть вывозится контрабандой, вероятно, это дает Вашингтону поле для маневра на мировом рынке углеводородов.

Заинтересованность Москвы в своей доле углеводородов тоже очевидна. Формально нефтегазовое месторождение Аш-Шаир в провинции Хомс в 2017 году перешло под контроль Дамаска, объем добычи газа здесь составляет 3 млн. кубометров в сутки. Так же интересен статус месторождений углеводородов: Аль-Гуль, Аль-Арак, Хиян, Джахар, Аль-Махр, Абу-Рибах и другие нефтегазовые поля, где добыча составляет 9 тысяч баррелей в сутки. Охраной и обороной этих промыслов занимаются подразделения 5-го корпуса СНО, который формировался, вооружался и обучался российскими военными.

Из открытых источников в Сети также известно, что Россия получает контракты на разведку сирийского природного газа в Средиземном море, близ пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ в порту города Тартус. Российская компания «Союз-Нафта Газ» подписала соответствующий контракт с Дамаском еще в 2013 году, из чего следует, что разведывательные работы будут проходить на площади 2190 км в течение 25 лет. В 2017 году компания «Стройтрансгаз», заключила контракт с правительством Асада на разведку природного газа и нефти близ Тартуса, Банияса, Кара, а также контракт на восстановление добычи фосфатов на крупнейших в стране месторождениях неподалеку от Пальмиры. Анкара также проявляет повышение внимание к разделу сирийских природных ресурсов. Ранее, Турция за бесценок закупала нефть, незаконно добытую боевиками ИГ, и, возможно, стремиться каким-то образом вернуть былые времена.

Интерес для глобального и регионального бизнеса в Сирии представляет не только нефть. В перспективе ресурсы пресной воды станут предметом серьезных конфликтов, но это отдельная тема для размышления. Есть еще определенный интерес у Тегерана в строительстве транспортной магистрали, соединяющей территорию Ирана и сирийское побережье Средиземного моря, где в качестве элементов большой логистической структуры будут создаваться грузовые хабы. В сути этих планов прослеживается рука Китая, стремящегося проложить множество альтернативных транзитных путей для доставки своих товаров в Европу.

Известна также вовлеченность Катара и Саудовской Аравии в сирийские дела. Самое прискорбное состоит в том, что практических всех участников сирийской войны как прямых, так и косвенных - устраивает состояние в виде статус-кво. Слезы умирающего младенца здесь не берутся в расчет.