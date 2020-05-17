Летающий госпиталь вернулся из Сирии?

Аргументы Недели → Армия 13+

17 мая 2020, 16:40 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: телеграм-канал Фарука Шами

скриншот маршрута "летающего госпиталя"

В Сирию переброшен летающий военный госпиталь Ил-76. Об этом сообщил репортер Фарук Шами. Судя по публичным данным, самолет уже вернулся в Россию.

Маршрут самолета был отслежен при помощи онлайн ресурсов, которые показывают пути следования всей мировой авиации.

«Есть данные, что в течение первой половины мая… проведена переброска целой группировки истребителей МиГ-29 (ориентировочно прибыло 6 единиц) с Приволжского в Сирию с остановкой в иранском Хамадане», — сообщил репортер Фарук Шами. После этого журналист добавил, что к авиагруппировке «добавился летающий госпиталь Ил-76 "Скальпель" 86906».

В подтверждение своих слов Фарук Шами приложил карту маршрута, на которой обозначен курс борта RA-85042. Согласно данным того же ресурса, который отследил полет самолета, он уже вернулся в Россию и сейчас находится в Москве.

Репортер Фарук Шами находится в Идлибе и рассказывает, что там происходит. Накануне он сообщил о возможном внутреннем конфликте полевых командиров, которые вооют с официальным Дамаском.