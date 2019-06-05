Утром в среду, 5 июня, в Министерстве обороны России опровергли заявление 6-го флота США о "небезопасном перехвате" российским Су-35 американского самолета над акваторией Средиземного моря.

В ведомстве уточнили, что все полеты российских самолетов осуществлялись в строгом соответствии с действующими международными правилами, передает ТАСС

В Минобороны добавили, что никаких претензий со стороны американского центра деконфликтации полетов авиации в САР в адрес российского командования к настоящему моменту не поступало.

Ранее в США заявили, что один из трех перехватов американского самолета российским Су-35 не был безопасным.