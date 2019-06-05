Новоизбранный президент Латвии: неграждане имеют право выбора

По сей день в Латвии актуален вопрос с негражданами. Правительство этот вопрос злит. Нужно же решать! А как? Разумеется, определенными призывами. Новоизбранный президент Латвии Эгил Левитс в своем выступлении на ТВ затронул «вопрос неграждан».

Участие неграждан в политических процессах Латвии находится в руках самих неграждан. Так считает будущий президент Латвии.

«Когда я говорю про граждан Латвии, я имел в виду всех, кто здесь проживает. Латыши являются открытой нацией. Я говорю об открытой латышскости, то есть, каждый может присоединиться, каждый может принять участие. В наш общий язык, культуру, в политику нашей страны и в формирование общества. Латвийское гражданство легко получить, по сравнению с другими государствами. Все социальные и экономические права у этих людей есть. Если они не считают гражданство необходимым, они вправе его не получать. Индивидуальный выбор, но двери открыты», - сказал г-н Левитс.

Да, гражданство Латвии получить не так сложно тем, кто родился, учился, работал. Это правда! Натурализация проходит безболезненно.

Что имеют и не имеют неграждане Латвии?

Имеют латвийский паспорт фиолетового цвета. В России его называют «баклажан». Когда на границы заполняешь анкету, то в графе гражданство нужно вписать одно слово – неустановленное. И это совершенно неважно, что ты родился в Латвии, учился в латвийской школе, институте, женился, платил налоги, рожал детей. Да и государственный ты знаешь, но негражданин!

Граждане Латвии не имеют избирательных прав. Они ограничены и в профессиональной деятельности: не имеют права служить в армии, работать в правоохранительных органах, занимать должность чиновников, адвокатов и работников других государственных организаций. Они ограничены в социальных и экономических правах: в приобретении недвижимости, в праве на ношение оружия, в безвизовом въезде в ряд стран.

«Все социальные и экономические права у этих людей есть»,- говорит новоизбранный президент.

Ключевое слово – «эти люди». Не жители, «не пилсони», а «эти люди».

Так какие ВСЕ социальные и экономические права есть у «негров» Латвии, г-н Левитс?

К черту толерантность! Надоело выбирать слова!