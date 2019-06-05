Вычислено предполагаемое место начала войны между Соединенными Штатами и Россией

Война между Соединенными Штатами и Российской Федерацией может разгореться на территории Украины. К такому выводу пришел Роберт Легвольд, почетный профессор Колумбийского университета, расположенного в Нью-Йорке.

Как отметил Легвольд в разговоре с РИА Новости, начавшийся в 2014 году украинский кризис дал старт эпохе новой холодной войны – замороженного конфликта, заметно отличающегося от противостояния США и Советского Союза. Чтобы не допустить перехода конфликта в горячую фазу, следует предпринять усилия, направленные на значительное повышение уровня доверия между Вашингтоном и Москвой, полагает профессор.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что бывший израильский разведчик Яков Кедми перечислил «четыре составляющие» «тотальной информационной войны» западных государств против России.