Политик Андрей Мамыкин: Господа «нацики»! Уберите свои руки от православной церкви!

Комиссия Сейма Латвии по общественным делам выступила с инициативой внести поправки в закон о православной церкви. Поправки такие: руководителям Православной церкви в Латвии должен быть только гражданин Латвии, проживающий в стране не менее 10 лет.

Интересные дела творятся в славной стране Латвии: премьер страны – гражданин США, новоизбранный президент государства – гражданин Германии, а глава Православной церкви не может быть гражданином, например, России? Любым другим «гражданином» - пожалуйста! Но только не России. Почему так происходит в славной стране на берегу Балтийского моря? На этот вопрос специально для «Аргументы Недели» отвечает политик, евродепутат Андрей Мамыкин.

- Андрей, что происходит с Православной церковью в Латвии? Чем «помешала» она Сейму?

- Уж не знаю. Если говорить честно, то Православная церковь Латвии и так соблюдает государственные нормы! Нынешний предстоятель – Высокопреосвященнейший Митрополит Рижский и всея Латвии Александр – уроженец деревни «Граверы» в Латгалии. Он даже не натурализованный, а потомственный гражданин Латвии. Сложно понять, зачем в законе прописывать то, что и так есть на практике? Я задавался этим вопросом, пока не прочитал в одной латышской газете, что «Православную церковь Латвии будут дистанцировать от Москвы». Вот вам и ответ. Ответ циничный, без малейшего светского уважения депутаты Сейма готовятся к смерти нынешнего Митрополита. В этой газете было написано: «Желая Митрополиту доброго здравия и долгой жизни, нельзя отрицать, что время мчится неумолимо, и Латвии надо считаться с назначением нового Митрополита». Господа журналисты данного латышского издания «Неаткарига», если не знаете церковного этикета, то хоть общечеловеческий соблюдали бы!

- Просто позор!

- Далее, еще интереснее: не моргнув глазом, журналисты проводят параллели между главой Православной церкви Латвии Александром и Митрополитом Таллинским и всея Эстонии Корнилием, последний скончался в прошлом году, в возрасте 93 лет. После того, как Митрополит представился, новым предстоятелем Православной церкви Эстонии стал Владыка Евгений. «Страшное» преступление нового Владыки в том, что он является гражданином России, а до служения в Таллине, в своей церковной карьере, служил вместе со Святейшим Патриархом Кириллом.

- Насколько я знаю, Православная церковь Латвии является канонической территорией Русской Православной церкви. Так в чем же дело?

- Правильно. Если ЛПЦ автономна в «хозяйственных» делах… Например, не надо отчитываться в Москву о количестве сожженных свечей, то в духовных делах ЛПЦ находится под омофором Святейшего Патриарха Кирилла. И для православных Латвии - это принципиально важно! А сейчас открою «страшную» тайну для депутатов Сейма! Священники Православной церкви – «солдаты». Куда пошлют – там и служат. Ситуация, когда граждане разных стран служат в разных городах и странах – абсолютно нормальная! Поэтому и священники-граждане России могут служить в Латвии, а священники-граждане Латвии могут служить в православных храмах Московского Патриархата или Брюсселя, или Нью-Йорка, или Душанбе.

- Почему же священникам Православной Церкви в Латвии необходимо так быть гражданином?

- Ответ дает все та же газета: после смерти Владыки в Эстонии, местное «КаПо» (считай «КГБ») вмешалось в жизнь церкви. Как оказалось, «КаПо» обнаружило отклонение от обычной рутины в поведении Православной церкви Эстонии.

- И какие отклонения?

- Новый Митрополит вместе с посольством России и Центристской партией, которую упрекают в «кокетстве» с Кремлем, открыли памятную доску, которая посвящена часовне Святого Георгия 95 Красноярского пехотного полка Российской империи.

- Андрей, вы шутите? Из-за таблички?

- Да! Других нарушений «КаПо» за год не нашлось! Более того, после таких «нарушений» эстонское «КаПо» стало «посылать сигналы»!

- Куда?!

- В том числе и в Латвию. У нас, в Сейме, «радиоприемников» хватает. «Сигналы» восприняли и поправкам дали ход.

- Насколько законны такие поправки?

- Поправки – грубейшая попытка вмешиваться в дела церкви. Ведь по Конституции церковь у нас отделена от государства. Знаете, а мне подумалось, если уж депутатам Сейма Латвии так хочется принимать участие в жизни Православной церкви, то пусть перенимают устои Православной церкви: запретят законные гей-парады, аборты, введут обязательное изучение Закона Божьего в школах и т.д.

- Налицо, простите, нарушение прав человека. Не так ли?

- Так ли! Что у нас говорят либералы? «Это недемократично! Где права человека?» Вот вам и права!

- Какой выход?

- Не следует лезть, простите, немытыми ногами в дела церкви. Господа, «националы», пожалуйста, уберите руки от Православной церкви! Есть же что-то святое и в вас!

- Благодарю за беседу!