В Испании экс-игрока Челси обвиняют в мошенничестве на миллион долларов

Играющего теперь в команде «Атлетико» и в сборной Испании Диего Коста обвинили в утаивании суммы более, чем на миллион евро.

Делом футболиста занимается отдел по экономическим преступлениям прокуратуры испанской столицы. Следователи установили, что Диего Коста не задекларировал 1371098 евро и 31 цент. Эти деньги он получил от продажи имиджевых прав.

Помимо доходов от использования своего имени, футболист утаил сумму, которую получил при переходе в «Атлетико» из Челси. Общая сумма задолженности в испанскую казну, в которой обвиняют спортсмена, составила 1014416,76 евро.

Диего Коста — футболист мирового уровня. В 2013 году спортсмен выступал за сборную Бразилии. Уже в следующем году он перешел в сборную Испании.