Британский полковник, эксперт по вопросам национальной безопасности Глен Грант рассказал, какой тактики должна придерживаться Украина, чтобы «вернуть» Крым. Точка зрения Гранта приведена в заметке, опубликованной в сети.

По мнению аналитика, переговоры с Москвой ничего не решат. Грант полагает, что Киеву, если он желает вновь завладеть полуостровом, необходимо укреплять свои Вооруженные силы, а также решиться на радикальные шаги в отношениях с соседним государством. В частности, Украине следует захватить Керченский мост, процитировал полковника интернет-ресурс russia24.today.

Крым является российским регионом с весны 2014 года. Ранее сообщалось, что на Украине нашли виновных в «сдаче» полуострова РФ.