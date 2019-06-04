Председатель Комитета по международным делам в Совете Федерации Константин Косачев прокомментировал законопроект о санкциях за вмешательство в выборы, принятый 3 июня американским сенатом.

Российский политик считает, что «Закон о защите выборов от троллей, представляющих враждебные режимы» (Defending Elections against Trolls from Enemy Regimes Act или DETER Act) - "это первый в истории акт о защите от сказочных персонажей, причем не только из-за исходного смысла слова «тролль», но еще и из-за той гипертрофированно высокой роли, которую иностранному интернет - вмешательству в американский электоральный процесс придает последние годы в Вашингтоне сторона, проигравшая 3 года назад президентские выборы".

Законопроект, который еще должны одобрить в Палате представителей и подписать президент США, подразумевает запрет на выдачу американской визы гражданам, заподозренным в «ненадлежащем вмешательстве в выборы в США».

Как считает Косачев "смысл происходящего понятен: после провала с «докладом Мюллера» сторонникам внешнего заговора нужно любой ценой доказывать, что все равно на выборы повлияли какие-то иностранные силы".

Политик пишет в Facebook: "Использовать его будет удобно как в пропагандистских целях, демонстрируя очередные виртуальные победы в якобы бушующих виртуальных войнах, так и против конкретных людей, когда любого иностранного блогера, написавшего что-то не так про США, можно будет приговорить к любому сроку по американскому законодательству".