Кремль: Россия не уведомляла США о выводе своих специалистов из Венесуэлы

Во вторник, 4 июня, стало известно, что Россия не направляла Вашингтону официальных уведомлений о выводе своих технических специалистов из Венесуэлы. Ранее об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, комментируя запись американского лидера на его страничке в социальной сети Twitter, отметил, что, вероятнее всего, это косвенная ссылка на какие-то газетные источники информации, передает ТАСС.

В Кремле подчеркнули, что Москва не направляла Вашингтону никаких официальных посланий, связанных с данным вопросом.