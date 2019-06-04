Таиланд: россиянка упала со скалы при попытке сделать селфи

На пляже Патонг гражданка РФ упала со скалы, который находится на таиландском курорте Пхукет. Инцидент произошел из-за попытки сделать селфи. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Прибывшие на место происшествия спасатели видели, что девушка находится на пляже. Она получила травму, и её тело покрывали многочисленные царапины, передает ПолитЭксперт.

Пострадавшую госпитализировали. Врачи рассказали, что ее состояние оценивается как удовлетворительное. Россиянка пыталась сделать селфи на фоне красивого пейзажа, однако потеряла равновесие.