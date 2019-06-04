Мелания Трамп во время визита в Великобританию повторила знаменитый образ принцессы Дианы

Супруга президента Соединенных Штатов Америки Мелания Трамп во время визита в Великобританию решила повторить знаменитый образ принцессы Дианы. Накануне чета Трамп прибыла в Соединенное Королевство.

49-летняя Мелания приехала в Британию в элегантном белоснежном платье с черным поясом и воротником. Наряд она дополнила белой шляпой с темной лентой и черными туфлями-лодочками.

Пользователи сети отметили, что первая леди США, очевидно, решила повторить знаменитый образ покойной принцессы Дианы. Действительно, леди Ди однажды появилась на публике в белом костюме и похожей шляпе. Особенно внимательные поклонники королевской семьи вспомнили еще об одном появлении матери принцев Уильяма и Гарри в похожем наряде – тогда она надела черную юбку, белый блейзер с черными деталями и черно-белую шляпу.