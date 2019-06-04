В Верховной Раде поведали о роли Зеленского в потере Украиной Донецка и Луганска

Владимир Зеленский как руководитель студии «95-й квартал» несет часть ответственности за потерю Украиной Донецка и Луганска. Соответствующее заявление сделал Дмитрий Ярош, депутат Верховной Рады, бывший глава запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор».

Националист назвал выбранного президентом шоумена Зеленского «одним из творцов оккупации Донбасса». По словам Яроша, «95-й квартал» своими передачами, «постоянным унижением Украины» формировал сознание пророссийски настроенных граждан. Зеленский и его команда «продуцировали хохла-малоросса», процитировал парламентария один из каналов в «Яндекс. Дзен».

Ранее сегодня сообщалось, что донецкий эксперт Георгий Медведев раскрыл возможную выгоду Киева от продолжения вооруженного противостояния с непризнанными ДНР и ЛНР.