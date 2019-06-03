Ассанжа отказались арестовывать в Швеции

В Швеции суд отказал прокуратуре в аресте Джулиана Ассанжа, обвиняемого в преступлениях сексуального характера. Судья заявила, что заочный арест основателя WikiLeaks «представляется непропорциональной мерой».

«Одним из оснований прокуратуры для запроса на арест была необходимость продолжать расследование, однако предыдущий ордер на арест был выдан, когда Ассанж находился в посольстве Эквадора, в то время как сейчас он отбывает тюремное заключение в Великобритании», - рассказала судья.

Адвокат Ассанжа отметил, что журналист может лично приехать в Швецию ради сотрудничества со следствием, поскольку ему скрывать нечего, передаёт РИА Новости.