В Рижской думе появилась фракция «Независимые депутаты», но возможны внеочередные выборы

Сегодня, 3 июня, четыре депутата Рижской думы, исключенные из партии «Согласия» сформировали фракцию «Независимые депутаты». Главный курс фракции – решения, направленные на развитие.

Итак, новая фракция в Рижской думе создана. И название говорит само за себя – «Независимые депутаты». Соответственно, и мнение депутатов должно быть прозрачным и независимым.

Такого мнения придерживается экс-партиец «Согласия» Алексей Росликов.

«События последних дней – логический сценарий. Политика «Согласия» - заставлять депутатов работать, как «машины для голосований», без права задавать вопросы. Нам было важно понять, почему мы голосуем за один или второй вариант, что наши решения значат и как будут проконтролированы. К сожалению, руководство фракции нашу инициативу не поддержало и мы были вынуждены действовать более активно».

Сегодня многие политологи и политики склоняются к тому, что в Рижской думе будут внеочередные выборы. Фракция «Независимые депутаты» так прореагировала на эту «новость»: «Считаем, что разговоры об этом «истеричны и деструктивны». В думе 60 депутатов, большинство которых может продолжить работу. Почему они считают, что если власть не принадлежит им, то должны быть внеочередные выборы. Кто приватизировал Рижскую думу?»

Фракция «Независимые депутаты» планирует сотрудничать со всеми депутатами в Рижской думе.