Выложено видео обернувшейся потерями для Киева ракетной атаки ДНР по грузовику ВСУ

Военные самопровозглашенной ДНР подбили в зоне конфликта в Донбассе перевозивший боеприпасы грузовик Вооруженных сил Украины. Видео удара, осуществленного с помощью противотанкового ракетного комплекса, выложил в своем Telegram-канале журналист Сергей Макаренко.

Согласно информации, оказавшейся в распоряжении Макаренко, в результате случившегося киевская сторона понесла потери – в пораженном ракетой «Урале» погиб один украинский военный, еще двое получили ранения.

Ранее в понедельник сообщалось, что специалисты из Германии подсчитали экономические потери Украины от конфликта на территории Донбасса.