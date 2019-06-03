Латвия хочет поддерживать экономические отношения с Россией

Сегодня, 3 июня, глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич встретился с заместителем министра иностранных дел РФ Александром Панкиным.

Речь на официальной встрече шла о развитии дальнейших экономических отношений. Справедливости ради отметим, Латвия высказала заинтересованность в поддержке экономических отношений с Россией.

Эдгарс Ринкевич, глава МИД Латвии: «Россия – важный торговый партнер Латвии во многих отраслях. Поэтому мы хотим поддерживать позитивную тенденцию развития наших экономических отношений. Особенно в сфере туризма и транзита. Латвия видит потенциал в укреплении экономических связей между регионами наших стран. Сейчас готовится к подписанию договор о региональном сотрудничестве между Министерством экономики Латвии и Калужской областью. Существуют и другие договора с российскими регионами, которые успешно действуют».

Встреча официальных лиц на высшем уровне прошла в Юрмале во время совещания Совета государств Балтийского моря.