От веревок до лазеров: для усмирения протестов будет применяться новое нелетальное оружие

Когда низкий уровень жизни и явная несправедливость достигают крайней точки, людям становится наплевать на тюрьму, водометы, полицейских, и они начинают кричать о своих правах на всеуслышание.

Францию охватили митинги из-за решения правительства повысить с 2019 года налог на дизельное топливо. Люди заявляли, что повышение приведет к росту цен, а в правительстве объясняли эти планы борьбой за охрану окружающей среды. Для подавления беспорядков правоохранительные органы вывели на улицы десятки тысяч полицейских. Между сторонами происходили жестокие стычки. Традиционные дубинки и щиты не справлялись, поэтому силовики задействовали спецтехнику и использовали другое нелетальное оружие. Разгорячённую толпу буквально «остужали» водомётами, стены митингующих оттесняли бульдозерами, а для особо упрямых применяли слезоточивый газ. Но это все уже проверенные традиционные методы.









А вот китайские товарищи по пустякам не размениваются и уже приготовили в случае необходимости для укрощения недовольной толпы боевой лазер. Луч такой боевой винтовки настолько силен, что может воспламенить топливный бак транспортного средства или моментально прожечь одежду и обуглить кожу человека на расстоянии до 800 метров. Одного заряда аккумулятора хватает на 1000 выстрелов продолжительностью не более 2 секунд. Китайское правительство планирует оснастить такой новинкой полицию и военных.









Стоит ли говорить, что и США поспешили создать «машину боли» под названием «SCUPLS» в том числе и против тех, кто чем-то недоволен. Такая разработка имеет несколько режимов. На низкой мощности «SCUPLS» способно передавать звуковые сообщения на расстояние до одного километра для эффективного информирования людей о приближающейся угрозе. По мере приближения и постепенного увеличения мощности установка наносит звуковой удар мощностью примерно 165 дБ.









Громкость, превышающая рёв турбин взлетающего самолёта, способна временно дезориентировать людей в радиусе 100 метров. Средняя мощность лазера будет создавать вспышки силой 6–8 миллионов кандел, способных ещё и ослепить людей на какое-то время в радиусе тех же 100 метров.









Американцы испытывают и более гуманные средства усмирения, похожие на пистолет-шокер. Только данное оружие стреляет прочной верёвкой, которая, достигая цели, моментально обвязывает жертву. Это средство носит название «Бола» (BolaWrap 100) в честь старинного оружия.









В ближайшем будущем технологии усмирения разъярённой толпы станут ещё циничнее и эффективнее. Во всяком случае, практически каждая страна разрабатывает новое эффективное нелетальное оружие. И Россия — не исключение. Стоит ли теперь активно митинговать — дело лично каждого...