Экс-разведчик выявил «четыре составляющие» «тотальной инфовойны» Запада с Россией

Запад ведет против Российской Федерации «тотальную информационную войну». С соответствующим заявлением в телевизионном эфире выступил некоторое время назад Яков Кедми, бывший израильский разведчик.

Как отметил Кедми, принявший участие в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым», у антироссийской пропаганды есть «четыре основных составляющих». По словам экс-разведчика, это спецслужбы, политические круги на Западе, демонизирующие Россию в своих интересах, «скандалисты, которые любят скандальную информацию», а также противники властей РФ, уехавшие из страны или находящиеся на ее территории.

Ранее сегодня сообщалось, что в интернет-прессе озвучили детали подготовленного в Соединенных Штатах «нового плана холодной войны» против Москвы.