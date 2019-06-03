Зеленский объявил о назначении пресс-секретаря главы государства

Президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность своего пресс-секретаря журналистку Юлию Мендель. Об этом стало известно в понедельник, 3 июня, из указа, который опубликован на официальном сайте главы государства.

"Назначить Мендель Юлию Владимировну пресс-секретарем президента Украины", - сказано в документе.

Юлия Мендель родилась 3 сентября 1986 года в г. Геническе под Херсоном. Училась журналистике в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. Работала корреспондентом на нескольких украинских каналах. Была представителем американского издания "The New York Times" в Украине.

Отмечается, что Мендель выиграла конкурс на данный пост, в котором приняли участие около 4 тысяч человек.