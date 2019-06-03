Из европейского на Украине назвали только цены на хлеб

Доходы растут, но их сжирает инфляция. Таковы промежуточные итоги движения Украины в сторону Европы, которые получились у украинских СМИ.

Цены растут быстрее, чем зарплаты. Зарплаты на Украине выросли, но они не успевают за ростом цен. Инфляция в прошлом году составила 9,8 процентов.

Украинские СМИ подвели промежуточные итоги экономики страны. Сейчас «коммуналка» в заморозке. Но цены выросли в начале года. Это было связано с подорожанием газа.

Кроме того, подорожало топливо. Из-за этого обещается повышение стоимости билетов на общественном транспорте. Впрочем, по сравнению с Россией цены терпимые. В Киеве тариф составляет 8 гривен. В пересчете на российскую валюту это около 20 рублей.

Особую тревогу у украинских экспертов вызывают цены на продукты питания. С начала года подорожал лук. Подорожал настолько, что глава Минздрава публично выступила с сомнениями о пользе этого продукта.

Из последних наблюдений называют увеличение цены на хлеб. В Литве цены на этот продукт ниже только на 30%, в Польше — на 20%.

«Хлеб не единственный продукт, который у нас стоит столько же, сколько и в Европе», — сообщают украинские СМИ, цитируя экспертов: «По основной потребительской корзине украинские и европейские цены практически сравнялись. Более того, если сравнивать цены на рынке "Бронише" в Варшаве с рынком в Киеве, то в Польше выйдет дешевле».

Эксперты сравнивают цены на продукты питания на Украине и в Европе в контексте зарплат. На Западе люди тратят на еду около 12—18% доходов. У украинских семей эти траты доходят до 48% в среднем.

При чудовищном состоянии украинских дорог и коммуналки, за пять лет майданного похода на Европу у Украины из европейского пока получаются только цены на хлеб. И возможность поехать в Европу без визы. Ехать, правда, украинцам в Европу, по большому счету, не на что.