Свидетели Иеговы переселяются из России в Латвию

РФ приняла закон, запрещающий деятельность организации «Свидетели Иеговы»* на территории России. Но в странах Балтии «Свидетели Иеговы» чувствуют себя вполне комфортно. Более того, готовы принять у себя, например, в Латвии «соратников» из России.

В 2018 году Государственная погранохрана получила заявление от гражданки России о присвоении ей статуса беженца. Причина – ущемление ее религиозных взглядов на территории РФ. Как оказалось, гражданка РФ является членом секты «Свидетелей Иеговы»*, а в России принят закон, запрещающий деятельность этой организации. Как утверждает дама, в РФ закон запрещает даже общаться с людьми того же вероисповедания. Мало того, сотрудники ФСБ, по ее словам, могут ворваться в дом «свидетелей» и провести «незаконный» обыск. «Бедняжка» так настрадалась, что решила «затаиться» на побережье Балтийского моря.

Кстати, все члены семьи россиянки являются членами секты «Свидетели Иеговы» («Свидетели Иеговы» — религиозное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России). А старший сын дамы… старшина данной общины. В прошлом году мужчина был задержан, а в его квартире произведен обыск. Ему было предъявлено обвинение в экстремизме. Интересно то, что из общины было задержано только три человека.

Дама не стала дожидаться «темницы», а решила найти убежище в Латвии. Да еще как! Получить статус беженца и все полагающиеся к нему права! Женщина «бежала» в Латвию из Сургута. Официальная ее версия: в России жить страшно, ее могут арестовать в любой момент!

Латвийское Управление по делам гражданства и миграции несколько, простите, обалдело от дамочки и ее желания. Она получила отказ! Но женщина из Сургута оказалась упорная: наняла адвоката, написала заявление и прямо в суд. Целый год длились разбирательства, но закончились они победой «сургута». Рижское отделение административного районного суда дало «добро» на получения статуса беженца.

Как такое могло случиться?

Тут или «иеговское» провидение, или «свидетели» в суде подсуетились.

Как утверждает начальник Госпогранохраны Нормунд Габарс, представители этого религиозного течения, скорее всего, будут просить убежища в Латвии.

Мне неясно одно: как в стране, где доминируют католики, и очень почтительно относятся к своей вере, могли появиться сектанты? И не просто сектанты, а экстремистские сектанты!

О том, сколько людей пострадало от сект в Латвии, в нашем следующем репортаже.

Продолжение следует…

* «Свидетели Иеговы» — религиозное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России