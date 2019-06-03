СМИ: визит Трампа в Лондон обойдется силам безопасности Британии в $31 млн

СМИ утверждают, что расходы британской полиции на обеспечение безопасности президента США Дональда Трампа в ходе его первого государственного визита в Великобританию достигнут £25 млн ($31,5 млн).

Предполагается, что значительная часть этой суммы будет направлена на создание "зоны безопасности" вокруг Букингемского дворца. Дело в том, что в столице Британии ожидаются массовые протесты – не исключено, что на улицы выйдут около 250 тыс. человек. Как сообщает газета Daily Express, из-за демонстраций Трамп вынужден был отказаться от поездки в золоченом открытом экипаже вместе с британской королевой Елизаветой II.

По городу президент США будет передвигаться исключительно на личном бронированном лимузине или на своем вертолете.