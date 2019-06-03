Стало известно, кто сможет попасть в Верховную Раду летом

На ближайших выборах в Верховную Раду смогут пройти только четыре партии. Таковы данные соцопроса.

Необходимый минимум смогут набрать партии «Слуга Народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность» и «Отечество». Это результаты социологического исследования, проведенного накануне.

Больше всего голосов украинский электорат отдает в пользу партии «Слуга Народа». Она ассоциируется с Зеленским и носит одноименное название с сериалом, в котором снялся нынешний президент Украины. Сейчас за партию, по сути, новой власти готовы проголосовать 30,8% граждан. Остальные потенциальные кандидаты на места в украинском парламенте получили от 7 до 8,2 процентов голосов. Чтобы пройти в Верховную Раду нужно набрать не меньше 5%.

Парламентские выборы на Украине назначены на 21 июля. Если нынешний расклад сохранится, Зеленский получит большинство в Верховной Раде. Остальные лидеры достаточно разношерстны. Главой «Отечества» или «Батькивщины» является Юлия Тимошенко. Лидером «Европейской солидарности» стал Петр Порошенко. «Оппозиционную платформу» ассоциируется с Медведчуком, Бойко и Рабиновичем. Все они считаются противниками друг другу, по крайней мере, в публичной сфере.