Украинский адвокат нашла виновных в продолжении гражданской войны в Донбассе

Мир на территории Донбасса не наступает по вине западных государств. Такое заявление в эфире своего YouTube-канала сделала украинский адвокат Татьяна Монтян.

По словам Монтян, Соединенные Штаты и Европа заинтересованы в том, чтобы окончательно уничтожить Украину. Если бы не усилия «коллективного Запада», который умышленно разжег гражданскую войну и раскалывает общество, конфликт был бы урегулирован, отметила адвокат.

В Донбассе с весны 2014 года продолжается вооруженное противостояние между подразделениями непризнанных ДНР и ЛНР и украинской армией. Ранее сегодня сообщалось, что в сеть выложили видео уничтожения БМП киевских военных.