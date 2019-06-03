США готовы заключить новую ядерную сделку с Ираном

Глава Госдепа США Майкл Помпео в понедельник, 3 июня, заявил, что Вашингтон согласен заключить новое соглашение по ядерной программе Ирана вместо Совместного Всеобъемлющего Плана Действий.

Глава американского внешнеполитического ведомства отметил в беседе с сотрудниками немецкого издания Rheinische Post, что новая сделка должна гарантировать полный отказ иранской стороны от претензий на ядерное оружие.

Помпео заявил, что предыдущее соглашение лишь подкрепляло ядерные амбиции Тегерана и угрожало всему миру – именно поэтому глава США Дональд Трамп пошел на его расторжение. Госсекретарь выразил надежду на то, что Иран в скором времени изменит свой политический курс и решится на переговоры.